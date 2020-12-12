شكرا لقرائتكم خبر عن 571 ألف جنيه جملة تمويل 79 مشروعا اقتصاديا بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، بأنه تم تمويل (79) مشروعا اقتصاديا بإجمالي (571) ألف جنيه بمختلف المجالات، والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه تمت الموافقة على تمويل 79 مشروع سبق أن تقدم بها المواطنين إلى الوحدات المحلية وتم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام وماعز) بإجمالي 163 ألف جنية، ومشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة ري – عزاقة – دشاشة حبوب- حصادة – فراطة) بإجمالي 49 ألف جنيه، ومنافذ البيع والتوزيع (بيع مجمدات) بإجمالي 5 آلاف جنية ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- كمبروسر هواء- عمرة أتوبيس- فراز لبن ــ ري بالتنقيط ) بإجمالي 339 ألف جنيه، فضلاً عن مشروع المناحل لتربية النحل بإجمالي 15 ألف جنيه.

ووجه رشاد بضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع.