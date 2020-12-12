شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مستشفى النساء والتوليد بمطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال تطوير أقسام مستشفى النساء والتوليد بتكلفة 9 مليون جنيه بما يعمل على تقديم خدمة طبية لائقة، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وعدد من نواب مطروح وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والذى يتضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من القطاعات بمدن المحافظة.

وأوضح المهندس محمد الباهى، وكيل وزارة الاسكان بمحافظة مطروح، أن أعمال التطوير تضمنت تطوير أقسام العمليات ومعامل التخدير والتعقيم وشبكة المياة والصرف والتكييف المركزي وغيرها بتكلفة 9 مليون جنيه بدعم من المحافظة.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الصحة على التعاون المستمر مع محافظة مطروح وتحقيق التكامل من خلال الدعم بالأجهزة الطبية وتطوير عدد من مستشفيات المحافظة بما يعمل على تقديم مزيد من الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.

محافظ مطروح يفتتح تطوير مستشفى النساء والتوليد بمطروح بتكلفة 9 مليون جنيه