شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية» تدرس إقامة سوق تجارية بحي غرب شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بأنه عقد اجتماعا تنسيقياً لمناقشة المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم 655 لسنة 2020 بشأن دراسة المقترحات المقدمة من إدارة شرطة المرافق لإعادة الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، ومواجهة ظاهرة التعدي على الطريق العام حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أنه تم مناقشة الأسباب والمعوقات التي تحول دون إمكانية إنشاء عدد من المحلات التجارية خلف مقر حي غرب شبين الكوم لإقامة سوق تجاري على قطعة أرض فضاء على مساحة 700 م، وتوجيه مديرية الإسكان بإعداد دراسة للقيمة التقديرية وبحث إمكانية استغلال المساحات وإنشاء سوق تجاري بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وذلك خلال أسبوع، موجهاً مدير مديرية الإسكان بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بمبني عمارة الإيواء والمقامة على مساحة تزيد عن 1000 م2 والمكونة من 144 وحدة سكنية بشارع إسكاروس القبلي بحي غرب شبين الكوم.