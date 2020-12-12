شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد صلاحية شهادة إختبار PCR لدخول مصر عبر مطار إسطنبول من ٧٢ إلى ٩٦ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سفارة مصر في النرويج وأيسلندا إنه تسيراً على أبناء الجالية المصرية في النرويج وأيسلندا، وفى ظل القيود المفروضة حاليا على السفر والإجراءات التي تتخذها كافة الدول على مكافحة العدوى والحد من انتقالها من الخارج؛ فقد تواصلت السفارة مع سلطات الطيران المدنى في مصر عن تمديد فترة صلاحية شهادة إختبار PCR لدخول مصر عبر مطار أسطنبول من ٧٢ إلى ٩٦ ساعة ما بين تاريخ سحب العينة وموعد وصول مطار القاهرة.

وأضافت، في بيان لها، أنه جارى إخطار الخطوط التركية بالتعديل، وذلك تيسيرا على المواطنين الراغبين في السفر إلى مصر، في ضوء ما علمته السفارة من تعرض بعض المواطنين لصعوبات في مطار إسطنبول بسبب طول مده الرحلة إلى القاهرة من أيسلندا والنرويج.