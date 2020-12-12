مد أجل الحكم علي المُتهمين في "أحداث المطرية" لـ 10 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر الحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المطرية"، لجلسة 10 يناير المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي .

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.