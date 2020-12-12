شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط للرياح مثيرة للأتربة والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.