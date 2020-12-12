شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات مصرية عراقية برئاسة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، جلسة مباحثات مصرية عراقية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين من الجانبين.
وكان وفد من الوزراء العراقيين، قد زار مصر منذ أيام، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العليا المشتركة التى عقدت بين مصر والعراق أكتوبر الماضى.
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