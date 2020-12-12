شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تكشف عن خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت شركة المترو خط ساخن برقم 16048 لتلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية وتقديم أو بلاغات عن مستوى الخدمة، لافتة إلى أنه يعمل على مدار 24 ساعة.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين وكذلك الركاب ارتداء الكمامات باستمرار.

تواصب شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.