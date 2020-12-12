شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات عن التدخين بالمدارس تحت شعار: «من فضلك اطفئ السيجارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «من فضلك اطفئ السيجارة» تنظم مديرية الصحة ( ادارة التثقيف والاعلام الصحي ) في شمال سيناء عدة ندوات بالمدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة واشراف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة .

وأعلن الدكتور حسام حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية أنه يتم التركيز على المدارس الاعدادية والثانوية لتوعية الشباب والناشئين بخطورة التدخين وتحذيرهم منه.. إلى جانب توضيح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع.. مشيرا إلى البدء بمدارس ادارة العريش التعليمية، ومواصلة الندوات في باقي المدارس بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أوضح أحمد مجدى مسؤول التثقيف الصحى بإدارة العريش التعليمية في ندوته صباح اليوم طلاب المدرسة الفندقية أن التدخين يدمر الصحة ويؤدي إلى الوفاة، وأن السيجارة هي القاتل الأول في العالم.. مشيرا إلى أن هناك ٧ ملايين شخصا يلقوا حتفهم سنويا نتيجة التدخين.. ومؤكدا أن التدخين هو البوابة الأولى لدخول عالم الإدمان والتعاطى، وأن التدخين والمخدرات هما السبب الرئيسى للإصابة بجميع أنواع السرطانات بالجسم اضافة إلى تلف الأعصاب والسكتة الدماغية التي يتعرض لها المدخنين.. كما تناول التدخين السلبى والأضرار الناتجة عنه، وأن التدخين يضعف الرئتين ويعرض المدخن لخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وكوفيد ١٩.. مطالبا المدخنين بالتوقف عن التدخين حفاظا على صحتهم .

كما أوضح أن نسبة ١٥٪ فقط من المدخنين يستطيعون الإقلاع عن التدخين وأشار إلى الأضرار الناتجة من التدخين السلبي .

وأضاف أنه في الختام يتم عمل حلقة نقاشية مع الطلاب لمناقشة الأسباب التي تؤدى إلى التدخين والادمان، وكيفية تلافيها والبعد عنها .