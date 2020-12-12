شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 من أبناء المنيا.. الكنيسة الأنجليكانية تنظم يوم «معا من أجل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مشروع معًا من أجل تنمية مصر، والذي ترعاه الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، نشاطه بمحافظة المنيا يوم ترفيهي لأطفال مدارس التعليم الأساسي بقرية عزبة محفوظ.

تضمن محاضرة عن التعايش السلمي وعروض فنية وألعاب رياضية بمشاركة ٣٠٠ طالب وطالبة.

وقال رامز بخيت، مسؤول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية، إن الاديان تدعو لقبول الآراء ففي تعاليم السيد المسيح قال الوصية تحب قريبك كنفسك وفسر لنا السيد المسيح في مثل سامري الصالح ان قريبك هذا ليس هو الشخص الذي من دينك ولكنه الأقرب لك في المودة والإحسان وعمل الخير على الأرض وإن هذه الوصية محبة أخوك في الإنسانية تعادل الوصية الأولى محبة الله ( كيف أن تحب الله الذي لا تراه وأنت لا تحب أخوك في الإنسانية الذي تراه.

وأضاف الشيخ محمود جمعة إن الإسلام يحث على قبول ومحبة الجميع بغض النظر عن دين أو جنس أو لون كما إنه حرم التنمر بشكل قاطع.

حضر اللقاء قيادات محلية بالمنطقة بينهم محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا، ودكتور على عبدالسلام مدير إدارة المنيا التعليمية، ومحمد مبروك عمدة القرية، وحمادة نصر مدير التعليم الإعدادي، ومحسن منير موجه أول التربية الاجتماعية.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم