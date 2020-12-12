شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منحها شقة.. عروس شمال سيناء توجه كلمة للرئيس عبر «المصري اليوم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدات ممثلي المجتمع المدني بشمال سيناء، توفير شقة لعروسين من أصحاب البصيرة بمدينة العريش، من أجل بث السعادة على تلك الأسرة السيناوية، لذا وجهت السيدة ميزار عبدالله على، وهي عروس شمال سيناء، وزوجها أيمن رمضان سعيد، من ذوي القدرات الخاصة، الشكر للرئيس لسرعة الاستجابة بتوفير مسكن مناسب لهما.

وأعربت عن سعادتها، خلال لقطات مُصورة خصّت بها صحيفة «المصري اليوم»، وتقول خلالها: «أنا السيدة ميزار عبدالله، أصولي من الفيوم ومقيمة في العريش بشمال سيناء، وأنا العروسة اللي كان فرحها أول إمبارح.. درست في مدرسة النور للمكفوفين في العريش، ومخلّصة كلية تربية قسم رياض أطفال».

وتابعت مُعلقة عن مشاعرها نحو توجيه الرئيس بحصولها على شقة: «بصراحة كنت مبسوطة جدًا وماكنتش أتوقع أصلا، كان صعب عليّا أصدق ولما لقيت كل الناس بيأكدوا الموضوع دا، أثبتلي أن الرئيس أخد الموضوع بجدية واهتم بيّا ودا شرف ليّا كبير على راسي»، لذلك قدمت السيدة الشكر إلى الرئيس، قائلة: «يا سيادة الرئيس، أنا مبسوطة جدًا ودا شرف مش ليّا بس، لكن لكل أهل البصيرة المكفوفين زيّي ولأهل سيناء، فأنا بشكره جدًا وبقول له: يسلم ربنا يخليه لينا».

فيما كشفت عن طلبها «الوحيد» من الرئيس: «طلبي الوحيد أنه يسلمني المفتاح بإيده وإني أسلم عليه وأشكره بنفسي».

يذكر أن قصة السيدة بدأت باهتمام المجتمع المدني بها وتنظيم حفل عقد قرانها وزفافها من زوجها «سعيد» اللذين التقيا بعد انتقاله من محافظته الشرقية إلى شمال سيناء للبحث عن وظيفة، ثم وبعد عدة لقاءات للتعارف، طلب يدها للزواج في فبراير الماضي، وخُطِبا حتى عقد الثنائي الزفاف، أمس الأول.

كما تكفل أهالي المحافظة بكل مستلزمات الزواج وإقامة حفل الزفاف على شاطئ العريش، بحضور اللواء المحافظ عبدالفضيل شوشة، الذي شهد على عقد زواجها.

وكانت الشابة السيناوية وأهالي المحافظة ناشدوا الرئيس السيسي منح العروسين شقة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة، وسرعان ما أرسلت وزارة التضامن لجنة لإجراء بحث اجتماعي لدراسة حالتها، أمس الجمعة، وعندما ثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية، تم إبلاغها باستجابة الرئيس لطلبها.