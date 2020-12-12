دكتوراه في العلوم الإنسانية لكاهن عن الدور الرعوي للاكليريكية بالصعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناقشت لجنة بالكلية الاكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث القس بيشوي وهيب حبيب، والتي حملت عنوان «الدور الرعوي لفروع الكلية الإكليريكية بالوجه القبلي». وتكونت لجنة المناقشة من الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والأستاذ الدكتور رسمي عبدالملك مشرفًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور رشدي واصف والقس باسيليوس صبحي والقس بيشوي حلمي أعضاء، وحصل الباحث الذي يخدم بإيبارشية الأقصر على تقدير جيد جدًا. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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