شكرا لقرائتكم خبر عن منتهية الصلاحية وبها عفن.. التحفظ 5 أطنان أرز و1080 عبوة زيت بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بالتحفظ على، 5 أطنان أرز و1080 عبوة زيت طعام فاسدة، تم ضبطها داخل مخزن دون ترخيص، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تفيد حيازة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية، غير مرخص، كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 5 أطنان أرز مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية «عفن ظاهري».

وضبط داخل المخزن أيضا 1080 عبوة زيت طعام مدون عليها بيانات وهمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما يشكل خطرا على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق أمرت بالتحفظ على المضبوطات وحجز المدير المسؤول لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.