شكرا لقرائتكم خبر عن أول انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب في محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية الشباب والرياضة ( ادارة البرلمان والتعيم المدنى ) لاجراء أول انتخابات اليكترونية لبرلمان الشباب اعتبارا من غد الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ودينا فؤاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة .

وأكد كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريح اليوم على استعداد إدارة البرلمان والتعليم المدنى في المديرية لتنفيذ أول انتخابات اليكترونية لنموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب.. حيث يتم استقبال أعضاء البرلمان الراغبين في الترشيح اعتبارا من يوم غد 13 ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس القادم الموافق 17 ديسمبر الجارى.. مشيرا إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر على مستوى الإدارات الفرعية، وهى دائرة تضم ادارتى شباب العريش والشيخ زويد، وأخرى تضم إدارتى شباب پئر العبدوالحسنة، والثالثة تضم ادارة شباب رمانة بنظامى القائمة والفردى .

وأضاف أن اجمالى عدد المسجلين في شعبة برلمان الشباب على مستوى المحافظة يبلغ 1418 عضوا في المرحلة السنية من 18 عاما وحتى 25 عاما، وأنه مخصصا للمحافظة عدد 19 مقعدا فرديا مقسمة بواقع 5 مقاعد للدائرة الأولى ( العريش والشيخ زويد )، 6 مقاعد للدائرة الثانية ( بئر العبدوالحسنة )، و8 مقاعد للدائرة الثالثة ( رمانة ).. إلى جانب القائمة ومخصصا للمحافظة 20 مقعدا باجمالى 39 مقعدا للفردى والقائمة