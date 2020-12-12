شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة هبوط جزئي لكوبري المحطة بمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة إسنا، انه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية للوقوف على حل لمشكلة انهيار جزء بسيط في بلاطة سقف كوبري محطة إسنا.

حيث تم عمل محضر تنسيق أعمال بشأن وجود انهيار جزء بسيط في بلاطة سقف كوبري ك 900 والذي يخدم مدخل محطة قطار إسنا ويقع على ترعة الكلابية الجديدة زمام هندسة اسنا التابعة للإدارة العامة لري غرب قنا وذلك خوفا على أرواح المواطنين وضمانا لسلامتهم ووفقا لبيان مجلس المدينة.

وتم عمل محضر التنسيق في وجود نائب رئيس مركز ومدينة اسنا وبالتنسيق مع وحدة مرور اسنا وهندسة الموارد المائية والري وقناطر اسنا القديمة، والاتفاق على غلق الكوبري تماماُ بمعرفة هندسة ري إسنا وعدم السماح بمرور أي مركبات عليه خشية وقوع حوادث من على الكوبري.

بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية تدل على غلق الكوبري، بجانب وضع إنارة كافية أعلى الكوبري خشية وقوع حوادث عليه، وتمهيد الطريق الشرقي والموازي لطريق مصر اسوان من الناحية الشرقية ليكون بديلا لمرور المركبات عليه للوصول لمحطة القطار بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من التنسيق مع الجهة المعنية والمنفذة لعملية إحلال وتجديد كوبري محطة اسنا وذلك لعودة الطريق لطبيعتها