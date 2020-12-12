شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية: الطماطم بـ6 جنيهات والليمون بـ9 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر "المصري اليوم" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات. الفاصوليا الخضراء 7 جنيه. التفاح السكرى 23 جنيه. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 7 جنيات. ‏‎‏‎- الموز البلدى 12 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 30 و35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 23 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيه. البسلة 11.5 جنيه. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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