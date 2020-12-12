شكرا لقرائتكم خبر عن الست دي أمي.. مسابقة في مدارس التربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء مسابقة جديدة لمدارس التربية الخاصة تحت عنوان: «الست دي أمي».

وأكدت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، أن المسابقة تستهدف تعظيم دور الأم لرعاية أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين واعتراف الابن المعاق بدورها في رعايته ودعمه وتشجيعه على مواصلة الحياة، مشيرة إلى أن التقدم للمسابقة يبدأ اعتبارا من غد الأحد بإدارة التربية الخاصة بمقر المديرية في العريش، وأنها تقام تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبتعليمات الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة، وإشراف فريق العمل بإدارة التربية الخاصة.

وأضافت أن من شروط المسابقة: أن تكون الأم لديها أكثر من طالب معاق ومسجل في مدارس التربية الخاصة، وأن تكون الأم فوق سن الأربعين وأن تكون على قدر من المعرفة وعلى دراية بالأحداث الجارية وتتقبل الإعاقة، وأن يكون لها دور بارز في إعالة ورعاية أبنائها، على أن يرفق بالطلب بحث حالة من المدرسة معتمد ويدعم موقف الأسرة، ويفضل الأم التي تشجع أبناءها على التعليم والاشتراك في المسابقات والأنشطة التربوية.

ومما يذكر أنه سبق للأدارة تنفيذ عدد من المبادرات والحملات والمسابقات لخدمة الطلاب المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمى في شمال سيناء، منها: مبادرة فرحتنا في لمتنا، مبادرة مفيش مستحيل، مبادرة علمنى صح، مبادرة اعرف حقك، حملة جبر الخواطر، مهرجان خلى البساط أحمدى، مبادرة انشر وعى، مبادرة موهبتى في مدرستى ومسابقة بطل الحكاية وغيرها من الأنشطة والفعاليات، وذلك بهدف التعرف على كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة والعمل على توفيرها، وكذا توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بها.. انطلاقا من اهتمام الدولة والمحافظة وكافة الجهات بها.