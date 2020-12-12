شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 600 حاله بالمجان بدسوق في المبادرة الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ،فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «نور الحياة»، لإجراء الكشف الطبي على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، ويتم إجراء الفحوصات الطبية ،وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية ،وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق.

وتمكنت الحملة من إجراء الكشف الطبي على 600 حالة، وصرف العلاج لهم مجانا، وتحديد موعد عمليات بمستشفى القوات المسلحة مجانا ،والتي يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبي على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس، للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتي تقوم بعمل الفحوصات الطبية ،وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للأفراد الأكثر احتياجاً من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى بالمجان.