شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر بقضية مقتل مجدى مكين بقسم الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، السجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة أخر فى اتهامهم بقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية. كان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة أمر بإحالة معاون مباحث قسم الأميرية، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

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