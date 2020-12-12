شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الدخل والإنفاق.. أقل نسب الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى بحث الدخل والإنفاق الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019/2020، أحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة فى التخطيط ورسم السياسات، وخاصة معدلات الفقر لما يحمله من نتائج ومؤشرات ترتبط بملامح خريطة الفقر فى مصر.

وفى هذا الإطار، يعرض ”الخليج 365”، بالإنفو جراف أبرز المؤشرات الخاصة بعلاقة مستوى التعليم بمكافحة الفقر، حيث أظهرت أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق الجديد وجود تناقض لمؤشرات الفقر فكلما ارتفع مستوى التعليم الجيد كلما أصبح وسيلة فعالة لمكافحة الفقر والعكس.

كانت أقل نسبة فى الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها.

أكثر من ثلث الأميين فقراء.

هناك 9.4% من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء.

خمس الفقراء أميون.

لم تحصل الغالبية العظمى من الفقراء "70%" منهم سوى على تعليم ابتدائى على الأكثر.

على النقيض 4% فقط من الفقراء حاصلين على التعليم الجامعى فأكثر.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى بيان سابق، قالت إن بحث الدخل والإنفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد عن ستين عاماً، كأحد الإسهامات الثرية التي يقدمها الجهاز لتوفير المسوح الإحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، التي تعزز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها، وذلك إلى جانب البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية التي قام بها الجهاز في ظل ظروف الحالية غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم في ظل جائحة كوفيد 19، والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على الأسر المصرية وعلى الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.