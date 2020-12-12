شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة نيلية تجمع السفير أسامة نقلى وزاهى حواس فى الأقصر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، متابعيه وجمهوره بموقع الصور إنستجرام، بصورة تجمعه مع الدكتور زاهى حواس، وصديقه عمرو بدر، فى رحلة نيلية بمدينة الأقصر. وكتب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر الاستورى الشخصى له على موقع "إنستجرام": "فى الأقصر يصطحبنا الصديق عمر بدر فى رحلة بحرية بصحبه الصديق زاهى حواس، لم استطع صبرًا لنشر صورها فى إنستجرام، والتعليق عليها". وكان قد وجه سفير المملكة العربية السعودية فى مصر رسالة إلى أبطال فيلم "حد الطار" المتواجدين فى القاهرة للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى خلال أول عرض عالمى للفيلم السعودى خارج السعودية، وتحديداً ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية، حيث نشر صورة لهم على الريد كاربت، عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "فى ‫مهرجان القاهرة السينمائى يشارك فيلم من‫ السعودية هو حد الطار.. كنت أتمنى أن أكون وسطكم وبينكم يا أبنائى لولا ظروف تواجدى فى رحلة عمل بالسعودية.. لكن هذا لم يمنع سعادتى وافتخارى بكم من واقع الأصداء الإيجابية التى سمعتها عن الفيلم، دمتم بخير وفقكم الله ورعاكم".

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