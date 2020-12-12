شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق الحامول المطور فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار المستشار عمرو مروان وزير العدل، بإنشاء فرع توثيق الحامول المطور، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة كفر الشيخ، ويكون مقره مبنى محكمة الحاول بمركز شرطة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

كما نشرت الجريدة، قرار بنقل مقر انعقاد جلسات مدنى وصحة توقيع المطرية، من محكمة مدينة نصر الجزئية، إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ونقل مقر انعقاد جلسات أسرة "السلام، المرج، المطرية"، من مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، إلى مجمع محاكم مصر الجديدة.