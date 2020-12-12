شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية شاملة فى القابضة للمطارات وشركاتها التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ووفق توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة قام كل من، قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية والإدارة العامة لشؤون البيئة و السلامة والصحة المهنية والإدارة العامة للإعلام بتنظيم حملة توعية للعاملين بالشركة. وشملت تعليق لافتات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بجميع مكاتب وسيارات الشركة وباللوحات الإعلانية، وعمل فيديو توضيحي لأعراض المرض وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلي تشديد إجراءات قياس درجات الحرارة للعاملين، واستمرار أعمال مسح وتطهير الأسطح المشتركة وتوزيع الكمامات الطبية والتأكيد علي ارتدائها. ومن ناحيته، ناشد م.محمد سعيد محروس جميع العاملين بالشركة القابضة و شركاتها التابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة ارتداء الكمامة الطبية حفاظا علي صحتهم وصحة زملائهم كما، وجه بتوفير مهمات الوقاية والتطهير بكافة الشركات حتي تمر تلك الأزمة بسلام بإذن الله.

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