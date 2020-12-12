شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبدأ اختبار المتقدمين لوظائف هيئتى السد العالى وحماية الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، اليوم، اختبارات التقييم الإلكترونى لمهارات القيادة والإدارة والمهارات الفنية واللغة الإنجليزية للمتقدمين لوظائف رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية فى الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان ووظيفة مدير عام شئون قانونية بهيئة حماية الشواطئ حيث يعتبر هذا الاختبار أحد الوسائل الحديثة للتقييم الذاتى وقياس المهارات والسمات الشخصية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الوزارة نحو شفافية تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية فى قطاعات الوزارة المختلفة وفى إطار أنشطة وفعاليات قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً لـ3769 متدرباً، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى.

وأوضح القطاع أن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية وجميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

جدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى ينظم دورات تدريبية باستخدام منصات التعلم عن بعد E-Learning، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الإلكترونى واستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم .