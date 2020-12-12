الأرصاد تكشف عن صور للأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب على السواحل الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الأصطناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى السواحل الغربية تمتد الى أماكن من مطروح يصاحبها سقوط الأمطار .
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية توضح خريطة الرياح إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
و يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا ، وطقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .
كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ، نساك للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة وسيدى برانى .
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