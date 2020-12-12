شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر للوعاظ: ثقة الناس بنا تفرض علينا مسؤوليات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نظير عيّاد، لقاء موسعًا بمديرى عموم الوعظ على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات التى تواجه الوعاظ وما يمكن أن يقدمه الوعاظ خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بدور الوعاظ ودعمهم لأداء دورهم على أكمل وجه.

وشدد وكيل الأزهر على أهمية دعم دور الوعاظ، وتعزيز وجودهم ميدانيا من خلال المشاركة فى كل الفعاليات والمبادرات التى تدعم جهود التنمية التى يشهدها الوطن وبث روح الطمأنينة والأمان لدى أفراد المجتمع، موجها بأهمية عقد لقاءات دورية مع كل الوعاظ على مستوى الجمهورية لبحث مقترحاتهم لتطوير الأداء، وتطلعاتهم للمستقبل الدعوي.

وأكد وكيل الأزهر الشريف أننا فى مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيدٍ من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة فى الكثير من الأمور التى ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسؤولية إضافية، مشيرًا إلى ضرورة تشديد المتابعة المستمرة لمناطق الوعظ لضبط سير العمل اليومي، مع تكثيف القوافل الثابتة والمتحركة لتحقيق مزيد من التواصل مع الناس وتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.

فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن فضيلة الإمام الأكبر يولى اهتمامًا كبيرًا بالوعاظ ودورهم التوعوى فى المجتمع، ويسعى لأن يكون لهم دور أكبر للإسهام فى زيادة عطاء الأزهر فى جميع دول العالم، لما يمثلونه من أهمية كبرى فى التوعية المجتمعية الشاملة.

كما حثّ الأمين العام مديرى عموم الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة المشاركة فى كل الفعاليات والأنشطة التى تنظم داخل المحافظات وأن تكون رسالتهم قوية تدعم الفكر الأزهرى القائم على الوسطية والتسامح وقبول الآخر داخل المجتمع، مطالبًا مديرى العموم بالمتابعة اليومية لخطط انتشار الوعاظ فى القرى والمراكز وإعداد تقارير يومية بنتائج العمل والأداء الأسبوعى والشهري، بما يتناسب مع دور ورسالة الأزهر محليًا فى جانب التوعية.

وفى ختام اللقاء ناقش وكيل الأزهر والأمين العام للمجمع خطة عمل مناطق الوعظ خلال المرحلة المقبلة والتى تُنفذ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة شيخ الأزهر، وعلاقة تلك الخطط بواقع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية لمؤسسات الدولة المختلفة فى المحافظات كمراكز الشباب والتربية والتعليم وقصور الثقافة وغيرها من أماكن تجمعات الشباب والطلاب.