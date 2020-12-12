شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بيوم للتعايش السلمى بالترانيم والتواشيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالزمالك، التابعة للكنيسة الأسقفية، احتفالية لدعم مفهوم التعايش السلمى بين الأديان، حيث استضافت فيها فرقة كلاسيكيات التى تقدم المدائح والترانيم بقيادة الفنانة داليا إيهاب يونس.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم السبت، أن اليوم بدأ بموكب للدخول ثم الصلاة "الليتورجية" – التسبيح- التى قادها الكنن "رتبة كنسية" حمدى صدقى والكنن جبرائيل ينى، فيما قدم القس ميشيل ميلاد العظة التى أكد فيها على ضرورة أن نعيش الشكر ونشعر به رغم التحديات التى تواجه الإنسانية، واختتم اللقاء بترانيم فى محبة الله قدمتها فرقة كلاسيكيات بمشاركة المرنم عماد صبحي.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول فى مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربرى ويتبع اتحاد الكنائس الإنجليكانية فى العالم، وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية فى الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد على باشا" والى مصر، قطعة أرض فى ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.



جانب من اللقاء