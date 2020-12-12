السكة الحديد تكشف تفاصيل اقتحام سيارة لمزلقان قطارات بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوى الواقع بكم
749/300 بخط القاهرة اسوان بين محطتى السباعية والمحاميد أثناء مرور قطار 2014 القاهرة/ أسوان رغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبيه الضوئية والسمعية "أضواء وأجراس" تعمل بانتظام.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن المزلقان مغلق مما أدى الى كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتم نقله الى مستشفى ادفو العام.
وناشدت الهيئة قائدى المركبات بكافة انواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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