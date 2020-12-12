شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توضح أسباب غلق السودان معبر أرقين مع مصر وإعادة فتحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة النقل، بيان اليوم، حول حقيقة غلق السودان معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب، حيث أكدت الوزارة أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تواصل هاتفياً مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السودانى لبيان حقيقة الأمر.

وأضافت الوزارة في بياناها اليوم، أن الوزير السودانى أكد لوزير النقل المهندس كامل الوزير، أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ حيث تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات وتم انتهاء الاضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السودانى ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية فى الاتجاهين.