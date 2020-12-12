مباحث التموين: ضبط 5 أطنان مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تحفظت إدارة مباحث التموين بالجيزة، 5 طن "مصنعات لحوم" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع في الجيزة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك مصنع لتصنيع وتعبئة اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، بحوزته 5٫75 طن "مصنعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وتاريخ إنتاج مخالف للحقيقة مما يشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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