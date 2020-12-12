سقوط عصابة لسرقة مركبات "التوك توك" في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة مركبات "التوك توك".

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين أنه حال سيره بالقرية محل إقامته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة القسم، وعقب وصولهما فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بسلاح نارى واستولوا على مركبة "التوك توك" قيادته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة العقيد أحمد نجم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو فاروق بالتنسيق مع المقدم محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس من ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد خرطوش "المستخدم في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في حوادث سرقات مركبات "التوك توك".

تم بإرشادهم ضبط مركبة "التوك توك"- الهاتف المحمول "المستولى عليهما") لدى عميل لهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.