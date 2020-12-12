شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي لفرنسا نجحت في التوافق حول مواجهة داعمي الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ مساعد بكلية العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا هي أول زيارة لرئيس عربي للاتحاد الأوروبي منذ بدء أزمة كورونا، وهي تعكس العلاقات المميزة بين مصر وفرنسا، وشملت توافق في وجهات النظر حول عدد كبير من الموضوعات والقضايا المشتركة.

وأوضح الزغبي في حواره مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، مع الإعلامي أسامة سرايا، إن مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية خلال الزيارة يؤكد على أهمية الاستقرار والأمن الذي يؤثر على الاستثمارات والدخل القومي، بالإضافة للحديث عن محاربة التطرف والإرهاب الفكري حيث أن هناك 300 إمام منتدب في فرنسا من تركيا، مع وجود حوالي 4.5 مليون مسلم في فرنسا.

وأشار الزغبي إلى أن الرئيس السيسي أوضح خلال زيارته خطورة القنوات المعادية لمصر والتي تركز على إذاعة الأخبار الكاذبة.

وأضاف الزغبي أن تلك القنوات هي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية، وأن تلك الدعوات تصب في صالح تركيا وخدمة مصالحها والرئيس قال خلال زيارته إنه يجب أن يتم منع بث تلك القنوات من الاتحاد الأوروبي.

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