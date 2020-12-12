شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 120 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدليتين دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بأبوحماد، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة صيدليتين تعملان بدون ترخيص بمركز أبوحماد، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تمكنت الحملة من ضبط معمل مصغر داخل إحدي الصيدليتين، يحتوي على أدوات وأجهزة ومستلزمات لإجراء التحاليل الطبية بدون إستصدار ترخيص لذلك.

وقام مفتشي الحملة بضبط ١٢٠ ألف قرص وعبوة وزجاجة، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات في أدوية بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات، وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.

كما تم ضبط أجهزة ومستلزمات معامل تستخدم في التحاليل الطبية والتي تمثلت في «جهاز طرد مركزي، وميكروسكوب، وكواشف منتهية الصلاحية، وأدوات وأنابيب معملية، وأوراق تستخدم في طباعة نتائج التحاليل»، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتشميع الصيدليتان غير المرخصتان بكامل محتوياتهما، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، برقم ٦١٩٥ جنح أمن دولة طواريء لسنة ٢٠٢٠، كما تحرر لكل منشأة منهما محضر مزاولة نشاط طبي بصيدلية بدون إستصدار ترخيص لذلك، بمركز شرطة أبوحماد، وتم تسليم المتهم المسؤول عن الصيدليات إلى مركز الشرطة لإستكمال التحقيقات والعرض على النيابة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.