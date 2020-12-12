شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عاملين اثنين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب عاملين اثنين ، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الغربي في المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة ، بانقلاب سيارة ربع نقل ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي ، أمام قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص .
تسبب الحادث في إصابة كلا من محمد رمضان محمد ، 41 سنه ، واحمد محمد عبد الراضي ، عاملين ، ومقيمان بمركز أبوقرقاص .
تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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