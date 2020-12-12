شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بنها» تطلق قافلة طبية للكشف والعلاج بالمجان في قرية شبلنجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت وزارة الصحه والسكان، اليوم السبت، قافلة طبية تزور قرية شبلنجة مركز بنها استمرارا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، لتقديم خدمة متكاملة ومتميزة لأهالي القرية والقرى المجاورة. قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إن القافلة علاجية تخصصية مجانية وبها عيادات، «عيادة باطنة وأطفال وجراحة وعظام ونساء وقلب وعيادة أسنان ومعمل وأشعة، بالإضافة إلى كشف مبكر للضغط والسكر وتقارير علاج على نفقة الدولة وتحويل لإجراء عمليات وفحص طبي شامل بالمجان. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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