رئيس مجلس النواب يدعو البرلمان العربى ليكون جامعا للحوار "العربى-العربى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الأمة العربية تتطلع لأن يكون البرلمان العربى جامعا للحوار العربى-العربى، ومدافعا عن الحقوق العربية المشروعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن مواجهة التدخلات الخارجية فى شؤون الدول العربية، ومجابهة الإرهاب.

وأوضح الدكتور عبد العال، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربى: التحديات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التى يشهدها العالم العربى وتفاقمت حدتها بفعل جائحة كورونا، تطلب منا تكوين شراكات عربية-عربية لتعزيز العلاقات بين الدول العربية.

وأكد الدكتور عبد العال أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربى، مشددا على أن البرلمان المصرى لن يتوان فى تقديم أى دعم بهدف تعزيز وتطوير دور البرلمان العربى، على كافة المستويات بما يلبى تطلعات الشعوب العربية.

حضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربى، المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتعقد هذه الجلسة في الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي بصفته الدائمة، بعد سبع سنوات أخرى بصفته المؤقتة بدءا من عام 2005.

ويناقش البرلمان العربي، خلال أعمال الجلسة، تفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، ومناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية.

كما سيتم مناقشة إجراءات إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي، لتعزيز دور البرلمان في مواجهة هذه الظاهرة وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف.