شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لتقنين أوضاع حائزى الأراضى بتوسعات الشيخ زايد لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان كمهلة أخيرة لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمى (77) و (230) لسنة 2017، والتى تم ضمها ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك استجابة لطلبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر جهاز المدينة، ويرفق به جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة)، ورفع مساحى من جهة معتمدة علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.
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