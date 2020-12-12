شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية مركز الدبلوماسية العربية المزمع إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية مركز الدبلوماسية العربية الذي قرر البرلمان العربي إطلاقه.

وقال العسومي - خلال كلمته في افتتاح جلسة البرلمان العربي اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية - إن البرلمان يولي أهمية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية، في ظل دورها في تمثيل العرب أمام المؤسسات الإقليمية والدولية، ومن هنا جاء قرار إنشاء مركز للدبلوماسية العربية.

وأعرب عن أمله في أن يقوم المركز بدور مهم في إعداد الدراسات والبحوث التي ستساهم في تنمية المجتمعات العربية، وتقديم دورات تدريبية، وحلقات نقاشية متخصصة. مشيرا إلى أن المركز سيطلع بدور مهم لتثقيف المواطن العربي.

وأوضح العسومي أن المركز سيمنح دبلومات في مجال الدبلوماسية بالتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات العربية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعات ومعاهد دبلوماسية، ومراكز متخصصة.

وأشاد بالآباء المؤسسيين للبرلمان العربي وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.. داعياً إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع متطلبات المرحلة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وأعرب العسومي عن شكره وتقديره لمصر حكومة وشعباً وللرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في دعم العمل العربي المشترك، كما وجه الشكر لكل من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على حضورهم الجلسة.