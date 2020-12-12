شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تكشف عن 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لعدد 4 منح، ضمن برنامج المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2020، للعام الدراسي 2020-2021، على أن تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن ذلك يأتي فى إطار منح الجامعة الأمريكية المخصصة للحكومة المصرية وعددها 30 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها في الجامعة، على أن تتولى وزارة التعليم العالي ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، في حين تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت وزارة التعليم العالى شروط التقدم للحصول على المنحة، ويجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على المنحة أن تتوفر بهم الشروط التالية:

● مصرياً.

● التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي.

● حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

● له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع.

● يتمتع بإمكانيات القيادة.

● تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد.

● لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

● يجب أن يجتاز الطلاب، إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17

● للحفاظ على المنحة الدراسية، يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

وأشارت وزارة التعليم العالى أن الموعد النهائي للتقديم وتلقى الطلبات 18 ديسمبر 2020 ، مؤكدة أن اختيار الطلاب وحصولهم على المنحة سيتم الإعلان عنه فور انتهاء اللجنة المكلفة بفحص الطلبات والانتهاء من المقابلة الشخصية للطلاب المحتملين.