شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمين شرطة في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب أمين شرطة، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بطريق الصعيد في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية اطسا بمركز سمالوط، مما تسبب في إصابة اشرف أنور كامل، 48 سنه، أمين شرطة، بمديرية امن المنيا. ومقيم بقرية الحتاحته بمركز سمالوط .

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف ..