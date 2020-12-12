شكرا لقرائتكم خبر عن «تصميم خريطة مصر» وورش وعروض سينما بثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنية بعنوان «تصميم خريطة مصر» بخامات من البيئة كارتونة ثلاجة، مناديل ورق وألوان قدمها الفنان محمد فرغلي.
كما قدم بيت ثقافة سمالوط عروض سينما الطفل بعنوان «التصالح» ويتحدث عن كيفية تصالح الإنسان مع الظروف الطبيعية المحيطة به من شتاء قارص وأمطار وثلوج وشمس حارقة، و«الميكروباص» الذي يحكى عن مواقف سائقى الميكروباص الأجرة وهم يتعاملون مع الركاب بأدب وإحترام، وكيف أن البعض يضرون بالناس ويتسببون في حدوث الحوادث وأذى الناس، بجانب فقرة اكتشاف مواهب مركز قدرات التخاطب وتنمية المهارات وفى نهاية العرض ناقشت الأطفال اسماء أحمد، مروة محمود في الدروس المستفادة منها.
عقد قصر ثقافة مغاغة أمسية شعرية لنخبة من شعراء ومبدعى مغاغه أدارها محمد أحمد صبيحي، وقدمت الشاعرة مريم عادل قصيدة بعنوان «بتغلبني دموعي كتير»، واسماء عماد قصيدتها «غلام»، بالإضافة إلى عرض فنى قدمته فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة مغاغة وقد قدمت فقرات فنية منها «أنا ابن مصر»غناء نانسي فايز، وعزف ميلر فايز، كما ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب عن حياة الشيخ محمد طنطاوى تأليف كلثوم عودة قدمته منال خلف يونس .
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الوضع في مصر
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اصابات
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