شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يعرض «فسيفساء الحسد» عمرها 18 قرناً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مسؤولو صفحة متحف الموزاييك، على موقع التواصل الاجتماعى، باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط، في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، 4 فسيفساء نادرة تتراوح أعمارها بين 17 و19 قرن.

وجاءت القطعة الأولى، تسمى بـ«فسيفساء الحسد»، تصور فينوس وهو تجسيد الحسد والغيرة حيث يقف ويهاجمه نمران وأسد وفهد، وأسفل التصوير نقش يشير إلى شخصية الحاسدين الغير قادرين على تقبل رخاء الآخرين، ونتائج الحسد المدمرة، والقطعة تفصيل من أرضية ڤيلا بجزيرة كيفالونيا غرب اليونان، ومازالت بموقعها تؤرخ إلى القرن الثالث الميلادى، وعمرها 18 قرن .

والقطعة الثانية، بعنوان «فسيفساء ألعاب السيرك»، وتصور حلبة سيرك والقطعة مستطيلة ذات خلفية سوداء يحدها إطار من الخارج إلى الداخل نقابل إطار يتكون من أفريز من أسنان بيضاء وحد باللون الأسود بعرض ثلاث مكعبات، ثم أطار أبيض من مكعبين ثم زخارف نباتية تخرج من كأس موضوع ناحية اليسار والزخرفة بها أزهار ذات أربعة بتلات، ويلاحظ أن الزخرفة تتجمع في الناحية اليمنى من القطعة في مواجهة الكأس لتعطى زخرفة نباتية غنية يلى الزخرفة النباتية إطار على شكل ضفيرة ثم تصوير الحلبة حيث نرى كوادريغا وهى عربة تجرها أربعة خيول وكانت تستخدم في الألعاب الأوليمبية ويلاحظ بها المحكمين ومثيرى الخيل والمنظمين.

والقطعة المعروضة تؤرخ إلى القرن الثانى الميلادى،وعمرها 19 قرن من الزمان، وتم العثور عليها في متحف غالو الرومانى بليون في فرنسا .

والقطعة الثالثة، جاءت بعنوان «الفسيفساء فن الإبداع»، عبارة عن تفصيلين من أرضية فسيفسائية كانت في الأصل جزء من حمام يصور احدهما لولبيات الأكانتوس يضم طائرين وجرادة صغيرة والتفصيل الآخر يصور طائران داخل هذا النوع من اللولبيات والذي شاع في أواخر العصر الجمهورى، والقطعة تؤرخ للقرن الأول قبل الميلاد وعثر عليها بمتحف سنترال مونت مارتيني في روما بإيطاليا.

أما القطعة الرابعة، تحت عنوان «مصر وافتنان الرومان»، هي فسيفساء أرضية تصور مشهد متأثر بالفن المصرى (١٣٠- ١٥٠ ميلادى)، موجودة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، منفذة بمكعبات من الحجر والزجاج وتم العثور عليها بالقرب من بريمابورتا إلى الشمال من روما في عام ١٨٩٢وهى واحدة من قطع فسيفساء عديدة أكتشفت في ڤيلا ويظهر في المنظر الأوسط شخصان يرتديان الزى المصرى وتم تحديد الرجل الواقف إلى اليسار على أنه كاهن يقدم قربانَا إلى الشخص الجالس والذى تم تحديده على أنه الآلهة إيزيس، وتفسير المشهد يشوبه بعض الغموض فقد كان لمصر سحر عند الرومان على أنها أرض ذات ثروة كبيرة وآثار عظيمة وغالبَا ما نجد شخصيتها منعكسة في العمارة والنحت والفريسكو والفنون الزخرفية الأخرى في العصر الرومانى، وبالتالى ربما يكون المنظر خيالى قصد منه أن ينقل جو مصر ومن ناحية أخرى فإن التصميمات الهندسية والنباتية المحيطة بالمنظر رومانية بحتة.