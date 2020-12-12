شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد علي سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70 بمركز ومدينة أبوحماد، والرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر، والمنفذ بمعرفة إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، وبتكلفة مليون جنيه .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية بالكوبري والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، والتأكد من التزام الشركة المنفذة بمراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

أكد محافظ الشرقية، على الدكتور جلال عبدالكريم ،رئيس مركز ومدينة أبوحماد ،بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالمتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري العباسة، وإعداد تقرير يومي للعرض عليه، وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتوفيراً للوقت والجهد، وقال المحافظ لن أسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في اطار خطة تطوير وتجميل المحافظة، والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.