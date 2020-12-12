شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق والممشى النموذجى في الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها في المدينة.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان جولتهم بتفقد أعمال "الممشى النموذجى" الواقع بالمحور الغربى للمدينة، والمتضمن زراعة وتجميل جزيرة المحور الغربي، كما تفقدوا مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، والمتضمنة رفع كفاءة وتأهيل محطة الصرف الرئيسية ومشروع تنفيذ "محور شمالى" موازٍ لمسار القطار الكهربائى.

وأشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بسير خطة العمل، مؤكداً على الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن مشروع رفع كفاءة جزيرة المحور الغربى يشمل تنفيذ "ممشى نموذجى" يكون متنفسا لقاطنى المدينة، بطول (2000م) وعرض (25م)، بالإضافة إلى مناطق برجولات تغطى الممشى بالكامل، مشيراً إلى أن الخامات المستخدمة فى تنفيذ البرجولات من "الخرسانة المسلحة"، التى تحقق الإستدامة بدلاً من المواد التقليدية التى تحتاج إلى رفع كفاءة بصفة مستمرة سواء من الخشب أو الحديد، علاوةً على تخفيض منسوب الزراعة عن الطريق لإستيعاب مياه الأمطار بداخل المناطق الخضراء، والممشي النموذجي يعد إضافة جديدة للمشروعات الترفيهية التى ينفذها جهاز المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم دفع العمل بمعدلات كبيرة بمختلف مشروعات المرافق والطرق، وعلى رأسها رفع كفاءة محطة رفع الصرف الرئيسية رقم (3)، وقرب الإنتهاء والتشغيل، بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم تسليم موقع العمل الخاص بمشروع (المحور الشمالى) الموازى للقطار الكهربائى الجارى تنفيذه، والتشديد على الشركة المنفذة بدفع وتكثيف الأعمال، نظراً لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية تُيسر الإنتقال من مدخل الإسماعيلية رقم (1) حتى مدخل رقم (2).