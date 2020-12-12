شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بقرار الأوقاف بتكليف أول سيدة برئاسة إدارة الشئون الفنية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى و جميع عضواته و أعضائه، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتكليف المهندسة نهاد حتاتة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تكليف هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط .

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدة أن مثل هذا القرار يعد بمثابة خطوة هامة لزيادة فرص تمكين المرأة ومسئولياتها القيادية داخل الوزارات .

وقدمت الدكتورة مايا مرسى التهنئة إلى المهندسة نهاد حتاتة وهدى فؤاد يوسف لتوليهما هذه المناصب القيادية، متمنية لهما المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.