شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية: شحنة لقاح كورونا لن تكون الأخيرة.. واللجنة العلمية تدرس مزيد من الاختيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مريم الخطري، الكاتبة الصحفية، إن شحنة لقاح فيروس كورونا التي وصلت مصر لن تكون الأخيرة وهناك لقاحات أخرى تواصل مصر العمل على تواجدها خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة العلمية تواصل دراسة الأمر للوصول لأفضل اللقاحات والعمل على وجودها في مصر.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أن اللقاح سيكون بالمجان للمواطنين، وأن توزيع الشحنة التي وصلت ستكون موزعة على الفئات الأكثر أولوية، وأن اللقاح الصيني كان من أولوياتنا لأنه يحتاج تخزين في درجة حرارة معقولة ويسهل تخزينه أكثر من لقاح فايزر الذي يحتاج تخزين بطريقة معينة أصعب.

وأوضحت الخطري أن مشاركة وزيرة الصحة في التجارب السريرية للقاح كورونا الصيني يزيد من ثقة المواطنين في اللقاح وأنه لقاح آمن وفعال ولم تكن له آثار جانبية تذكر، بالإضافة لمشاركة 3 آلاف متطوع شاركوا في تجارب اللقاح ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.