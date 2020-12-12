شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: حملات لضبط سارقي التيار من خلف العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك حملات مكثفة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي في مختلف شركات الكهرباء، لافته إلى أن تلك الحملات مستمره لحين القضاء على تلك الظاهرة.

وقالت مصادر بالوزارة أن الحملات التي يقوم بها الحاصلين على الضبطية القضائية أو شرطة الكهرباء لا تركز فقط على الذين لا يمتلكون عداد كهرباء بل تشمل كذلك الحائزين على عدادات ولا يقومون بدفع فواتير بشكل منتظم أو استهلاكهم لا يتناسب مع طبيعة استهلاكهم.

وكانت وزارة الكهرباء تعاقدت مع شركة شعاع للمرور على العدادات مسبوقة الدفع بهدف التأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال التلاعب التي تضر بمصلحة المواطنين والدولة معا، ويتم استخدام برنامج القراءة الموحد أيضا في تصوير العدادات مسبوقة الدفع وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء اونلاين.

في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بمد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية عام 2020.

حيث تستكمل شركات توزيع الكهرباء الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصه االالكترونية الموحده لخدمات الكهرباء.

وجدير بالذكر ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2،2مليون وحدة شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.