شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. برنامج تدريبي عن «الإدارة المتكاملة للأراضي الرملية والجيرية ودورها في التنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم معهد الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية البرنامج التدريبي المكثف الذي يستمر لمده أسبوع بقاعه التدريب بالمعهد بالجيزة تحت عنوان الإدارة المتكاملة للأراضي الرملية والجيرية ودورها في التنمية المستدامة والتي تستمر من غدا الاحد 13 ديسمبر 2020 وتستمر حتى الخميس 17 ديسمبر 2020.

وقال الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» أن اهميه هذه الدورة تأتي من خلال الاستفادة بالعلوم التطبيقية من مجالات الأراضي وتصنيف التربة وكيفية المحافظة عليها والاستفادة من تكامل منظومه الري والصرف وتقدير الإحتياجات المائية واداره مياه الري في الحقل، مشددا على أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي من أجل التنمية الزراعية المستدامة وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف «البابلي»، ان هذه الدورة تستعرض أيضا الاستفادة من ذلك مع استخدام منظومه التسميد المعدني والعضوي والحيوي في زيادة إنتاجيه الأراضي الرملية والجيرية التي تمثل معظم الأراضي المصرية في مناطق الاستصلاح الجديدة والتي تمثل خطه الدولة لزيادة الرقعة الزراعيه وزيادة خصوبتها من خلال منظومه عمليه متكاملة تخدم التنمية الزراعيه المستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه ان الدورة تمثل أحد الدورات العلمية النوعية لمفهوم من التكامل بين التخصصات بمعهد الأراضي على مدار 5 ايام لعدد 20 ساعة تدريبيه بمشاركة نخبه من علماء وباحثين المعهد المتميزين لعدد 25 متدرب فقط لظروف كورونا والاحتياطات الاحترازية من جهات مختلفة لمعاهد مركز البحوث الزراعيه بخلاف معهد بحوث الأراضي والمياه والجهات التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف «إسماعيل»، ان هذه الدورة تمثل مجموعه من الموضوعات اهمها محاضره يلقيها الاستاذ الدكتور سيد عبدالحافظ الخبير الدولي في مجال الإدارة المتكاملة للري الحقلي واستدامة الموارد المائية ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه الأسبق عن مفهوم الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والاليات المتبعة لزيادة العائد لوحده الأرض والمياه.

وأوضح وكيل معهد الأراضي والمياه إنه من المقرر يحاضر في الدورة الدكتور محمد نوفل خبير الأسمدة، حيث يتناول بمزيد من التفاصيل اختبارات التربة الكيماوية والطبيعية وإعداد نتائج التحليل للحكم على خواص الأراضي واداره الري الحقلي والصرف الزراعي وتكنولوجيا التسميد الحديث واداره التسميد في الأراضي الجديدة بينما يتناول الدكتور أحمد حسنين في محاضرته عمليات الخدمة وتحسين الأراضي في ظل منظومه الإدارة المتكاملة.