شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا الأحد 13 ديسمبر، لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء الطلاب المرشحين على مستوى الكليات.

وشهدت الجامعات الخميس الماضى، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات للطلاب للتقديم بانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال سحب الطلاب لاستمارات الترشح، من خلال التشديد من قبل مكاتب إدارة رعاية الشباب على الالتزام بارتدات الكمامة الطبية، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب.

ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.