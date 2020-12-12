شكرا لقرائتكم خبر عن منح الضبطية القضائية لـ600 موظف بالكهرباء.. اعرف خطة مواجهة سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الكهرباء عددا من الآليات لكشف أى تلاعب فى عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى، ويرصد ”الخليج 365” أهم هذه الآليات لكشف سرقات التيار الكهربائى وهى كالآتى:

1- منح حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين.

2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

7-إسناد مهام المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضبط سارقي التيار من مستخدمي هذه العدادات.

